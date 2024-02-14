اتهموا بتسهيل ادارة اعمال تجارية لرجل أعمال داخل السجن: هذا ما قرره القضاء في حق مدير اسبق لسجن المرناقية واطارات سجنية أخرى

باب نات - حددت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تحديد موعد أفريل المقبل لمحاكمة رجل أعمال معروف ومدير سجن المرناقية الاسبق واعوان سجون الذين اتهموا بتقديم تسهيلات لرجل الأعمال لما كان موقوفا في السجن .





وللتذكير فقد قضت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس غيابيا بتاريخ 16 نوفمبر 2022 بالسجن مدة 5 سنوات في حق رجل الأعمال و6 أعوام و 6 أشهر في حق مدير سابق للسجن المدني بالمرناقية وذلك من أجل جرائم الارتشاء والباعث على ذلك.



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كما قضت هيئة الدائرة بسجن إطار سابق بسجن المرناقية مدة 5 سنوات ونصف، والسجن مدة 4 أعوام و 6 أشهر في حق كل واحدة من امرأتين على قرابة بكل من رجل الأعمال ومدير السابق لسجن المرناقية فاعترضوا عل الحكم باعتيار انه غيابي ولم يصلهم الاستدعاء .



ويتعلق ملف القضية باتهام مدير سابق لسجن المرناقية وإطار سابق بالسجن، بتسهيل إدارة بعض الأعمال التجارية لرجل الأعمال من داخل السجن أثناء إيقافه بين سنتي 2011 و2012.

