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المتقاعدون يحتجّون اليوم للمطالبة بحقوقهم

Publié le Mercredi 14 Février 2024 - 10:01 قراءة: 0 د, 35 ث
      
تنظم الجامعة العامة للمتقاعدين، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، للمطالبة بحقوقهم، وفق ما أكده كاتب عام الجامعة العامة للمتقاعدين، عبد القادر نصري.

وأضاف نصري، خلال مداخلة هاتفية على اذاعة الجوهرة، أن مطالبهم تتمثل في تعديل جرايات متقاعدي الضمان الاجتماعي والترفيع في الأجر الأدنى المضمون الذي يشمل 800 ألف متقاعد منخرطين في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، في حين يبلغ عدد المتعاقدين المنخرطين في الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية، 380 الفا"، وفق تأكيده.

...

وأوضح نصري أن "هذا التحرك الإحتجاجي هو حفلة للتعبير عن إستياء المتقاعدين من أوضاعنا وللمطالبة بإلتفاتة من السلط المعنية حتى نتحصل على حقوقنا"، وفق تعبيره.


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