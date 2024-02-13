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الأمنيون يحتجون في الحمامات بعد إيقاف رئيس فرقة الشرطة العدلية ومساعده

Publié le Mardi 13 Février 2024 - 09:34 قراءة: 0 د, 20 ث
      
نفذت الوحدات الأمنية التابعة لإقليم الأمن الوطني بالحمامات، صباح اليوم الثلاثاء 13 فيفري، وقفة احتجاجية أمام مقر مركز الشرطة بالجهة.
ووفق اذاعة IFM يأتي ذلك على خلفية إيقاف رئيس فرقة الشرطة العدلية ومساعده لمدة ثلاثة أيام قابلة للتجديد وإحالتهما على أنظار إحدى الفرق الأمنية المختصة بتونس العاصمة لاستكمال الأبحاث، بخصوص جملة من التهم وجهت إليهما بعد مداهمة أمنية لأحد المنازل في مدينة الحمامات الفترة الماضية.


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