تونس/إيطاليا: التوقيع على أربعة عقود بقيمة 8،71 مليون اورو دعما لأكثر من 3 آلاف فلاح في مجال زراعة الحبوب

وقع أربعة من المجمعين الوكلاء لديوان الحبوب ويتعلّق الأمر بالشركة التعاونية للحبوب وشركة البذور المتوسطية ومصرف الخدمات الفلاحية المتعددة وشركة السعيدي لتجميع الحبوب، الإثنين، بتونس مع الوكالة الايطالية للتعاون والتنمية، أربعة عقود ناهزت قيمتها الجملية 8،71 مليون اورو، تغطي موسمي الحبوب 2023-2024 و2025-2024، بغاية دعم أكثر من 3 آلاف من الفلاّحين الناشطين في مجال إنتاج الحبوب.



وسيقع توزيع هذا الدعم، الذّي تمّ توقيع العقود الخاصّة به بمقر الوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية، من قبل مجمّعي الحبوب، على منتجي الحبوب في شكل تخفيض على المدخلات وعلى الخدمات والتجهيزات الفلاحية. كما يرجى من هذا الدعم مساعدة الفلاّحين التونسيين على التقليص من كلفة الإنتاج، وفق ما أشار إليه بلاغ المفوضية الأوروبية بتونس، تحصلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء على نسخة منه.





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وتتنزل هذه البادرة، في اطار "الدعم المالي المباشر للمنتجين، وتقديم مساعدات يسهل الوصول إليها، فضلا عن المساهمة في الترويج لفلاحة مستديمة وقادرة على مواجهة التحديات المناخية"، وسيمكن ذلك من التوزيع الناجع للموارد وتسهيل النفاذ إلى التكنولوجيات والممارسات الفلاحية الحديثة، بحسب المصدر ذاته.



كما تطمح البادرة، الى استهداف الآلاف من الفلاّحين من منتجي الحبوب، وتشجيع اعتماد طرق صديقة للبيئة ودعم التحول الى فلاحة اكثر انتاجية ومستديمة، بالتوافق مع اهداف تونس في هذا المجال.



وسيتمكن منتجو الحبوب من الانتفاع بمرافقة ومتابعة المعهد الوطني للزراعات الكبرى.



يشار الى ان امضاء العقود، يندرج في اطار برنامج دعم التنمية المستديمة في قطاع الفلاحة والصيد التقليدي في تونس، الممول من قبل الاتحاد الاوروبي بقيمة، 24،82 مليون اورو، في ما تقوم بتنفيذه الوكالة الايطالية للتعاون والتنمية بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي.



ويهدف برنامج دعم التنمية المستديمة في قطاع الفلاحة والصيد التقليدي في تونس، الى تحسين الامن والسيادة الغذائية في تونس عبر تثمين ودعم انتاج حبوب مستديم ودامج.