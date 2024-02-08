القناة الوطنية الثانية تدعو المشاهدين الي ارسال فيديوهات يتم فيها تجسيد وتقليد مقاطع من شوفلي حل ‎

دعت الخميس 8 فيفري، القناة الوطنية الثانية كل محبي " شوفلي حل " و المغرمين بالتقليد و التمثيل إلى ارسال فيديوهات إلى الصفحة الرسمية للقناة يتم فيها تجسيد لمقاطع من السلسلة او تقليد لبعض الممثلين.



وأشارت القناة بأنه سيقع لاحقا بث افضل الفيديوهات وقد أثار منشور القناة عديد التعليقات الساخرة وعلق البعض بالقول " ملا أفكار وملا ابداع" وقال ٱخرون "قمة في التطوير والتجديد.





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