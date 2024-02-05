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سير العمل الحكومي محور لقاء رئيس الجمهورية بالحشاني

Publié le Lundi 05 Février 2024 - 22:15 قراءة: 0 د, 27 ث
      
توجّه رئيس الجمهورية قيس سعيد، عصر يوم الإثنين 5 فيفري 2024، إلى مقر رئاسة الحكومة بالقصبة حيث إلتقى أحمد الحشاني، رئيس الحكومة، وتناول معه سير العمل الحكومي وخاصة سير جملة من المرافق العمومية، هذا إلى جانب عدد من مشاريع القوانين والأوامر الترتيبية وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية اليوم الاثنين 5 فيفري 2024.

كما تحول رئيس الجمهورية إلى مقر الكتابة العامة للحكومة حيث تفقد عمل عدد من المسؤولين، مشددا على أن الإدارة يجب أن تقوم بدورها وأن يكون العطاء مضاعفا وأن يكون كل مسؤول مستبطنا للمسؤولية التي يتولاها وللواجب الذي يتحمله وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.


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