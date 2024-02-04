حسن الزغدودي: المكتب الجامعي الحالي أفضل مكتب في تاريخ تونس بالأرقام والعائدات والانجازات

قال الإعلامي حسن الزغدودي في حوار ببرنامج " فكرة سامي" على قناة الحوار التونسي أن المكتب الجامعي الحالي للجامعة التونسية لكرة القدم أفضل مكتب في تاريخ كرة القدم التونسية.وأضاف " الأمر ليس بالعاطفة بل بالأرقام والعائدات والإجازات متابعا " ترشحنا مرتين لكأس العالم ووصلنا نصف نهائي كأس افريقيا ونهائي كأس العرب".وتابع " ليس دفاعا عن جلال القادري ولكن لو درب مورينهو المنتخب لن نترشح في ظل المستوى الحالي للاعبين".