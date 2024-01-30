الجامعة التونسية لكرة القدم- جلسة عامة انتخابية يوم 9 مارس القادم

قرر المكتب الجامعي لكرة القدم، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، الدعوة الى انعقاد الجلسة العامة الانتخابية للمدة النيابية 2024-2028 يوم 9 مارس القادم حسب ما جاء على الصفحة الرسمية للجامعة.



وجاء هذا القرار بعد التنسيق بين كل من الهيئة المستقلة للانتخابات واللجنة الوطنية للاستئناف مع الإتحاد الدولي لكرة القدم والاتفاق على عقد الجلسة العامة الانتخابية.





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وافادت الجامعة بان الهيئة المستقلة للانتخابات ستتولى لاحقا نشر كل التفاصيل الخاصة بترتيبات انعقاد هذه الجلسة.