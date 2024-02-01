برامج التعاون للفترة القادمة ،محور لقاء وزيرة الإقتصاد والتخطيط مع مدير مكتب البنك الأوروبي للإستثمار فى تونس

إلتقت وزيرة الإقتصاد والتخطيط فريال الورغي حرم السبعي بعد ظهر الخميس 1 فيفرى 2024 ب Jean Luc Revereault مدير مكتب البنك الأوروبي للإستثمار بتونس(BEI).



وكانت المقابلة مناسبة تطرق خلالها الجانبان الى سير التعاون المالي بين تونس والبنك ومدى التقدم فى تنفيذ بعض المشاريع الممولة من قبله بالإضافة إلى برامج العمل للفترة القادمة.





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كما كان اللقاء وفق بلاغ للوزارة فرصة أكد خلالها الجانبان على تميز العلاقات و تطورها خلال السنوات الأخيرة والتى تنعكس من خلال ما قدمه البنك من تمويلات ساهمت وتساهم فى إنجاز عدد من المشاريع التنموية ذات المردودية الإقتصادية والاجتماعية فى مجالات مهمة وحيوية على غرار البنية التحتية للطرقات والنقل والتعليم والصحة والأمن الغذائي وغيرها.



وجدد الجانبان فى هذا السياق الحرص على مواصلة هذا التعاون المتميز والشراكة و العمل على تعزيزه فى الفترة القادمة خاصة فى المجالات التى تحظى بالأولوية فى برامج تونس الإصلاحية والتنموية من ذلك مجال الطاقات المتجددة والبنية الأساسية والنقل والبيئة و الصحة والتعليم ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة ، وهي من المجالات التى تحظى باهتمام البنك فى برامجه وتوجهاته.



وشدد الجانبان على أهمية التنسيق الجيد بين مختلف الأطراف المعنية بالمشاريع المزمع إنجازها والعمل على اعدادها على جميع المستويات لا سيما على المستوى العقارى بما يساعد على تنفيذها فى أفضل الظروف و في الأجال المحددة.