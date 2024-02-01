سامي العكريمي: " هنالك ايقافات مرتقبة في في الجامعة التونسية لكرة القدم"



وأضاف " معطياتي واضحة ولا تعتمد على شبكات التواصل الاجتماعي وانما من مصادر موثوقة" متابعا " الايقافات ستكون في صلب المكتب الجامعي في الأيام القليلة المقبلة".

وشدد على ان هنالك نية لتطهير الجامعة التونسية لكرة القدم من المتجاوزين.



كشف الإعلامي الرياضي سامي العكريمي في مداخلة على قناة تونسنا أن هنالك ايقافات مرتقبة في الجامعة التونسية لكرة القدم.وأضاف " معطياتي واضحة ولا تعتمد على شبكات التواصل الاجتماعي وانما من مصادر موثوقة" متابعا " الايقافات ستكون في صلب المكتب الجامعي في الأيام القليلة المقبلة".وشدد على ان هنالك نية لتطهير الجامعة التونسية لكرة القدم من المتجاوزين.

...





وكانت الجامعة التونسية لكرة القدم قررت الدعوة الى انعقاد الجلسة العامة الانتخابية للمدة النيابية 2024-2028 يوم 9 مارس القادم.

وجاء هذا القرار وفق الجامعة بعد التنسيق بين كل من الهيئة المستقلة للانتخابات واللجنة الوطنية للاستئناف مع الإتحاد الدولي لكرة القدم والاتفاق على عقد الجلسة العامة الانتخابية.

وافادت الجامعة بان الهيئة المستقلة للانتخابات ستتولى لاحقا نشر كل التفاصيل الخاصة بترتيبات انعقاد هذه الجلسة.

كما تولت الجامعة التونسية لكرة القدم خلال اجتماعها المنعقد يوم الثلاثاء تكليف بلحسن مالوش في خطة مستشار فني مكلفا بالاشراف على الادارة الوطنية الفنية.



وتجدر الاشارة الى ان الجامعة التونسية لكرة القدم كانت قررت اقالة المدرب جلال القادري ومساعديه سليم بن عاشور وعلي بومنيجل بعد انسحاب المنتخب التونسي من الدور الاول لكاس امم افريقيا التي تدور حاليا بكوت ديفوار وتعيين الثنائي انيس البوسعايدي ومنتصر الوحيشي للاشراف مؤقتا على الدكة الفنية لمنتخب نسور قرطاج.