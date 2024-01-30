: تتويج فيليب موريس إنترناشيونال كأفضل مُشغّل في تونس للسنة السادسة على التوالي

بلاغ صحفي - تُوّجت فيليب موريس إنترناشيونال (PMI)، بشهادة أفضل مُشغّل في تونس للسنة السادسة على التوالي وذلك بفضل استمرار جهودها في دعم العاملين وتطبيق معايير الاستدامة.



وتُمنح هذه الجائزة من قبل المعهد العالمي Top Employers Institute للمنظمات والمؤسسات التي تُقدّم نموذجا متميزا في ممارسات الموارد البشرية وتوفير بيئة عمل أفضل لموظفيها، كما تنجح في تطبيق معايير الاستدامة وسياسات وفرص التقدم والتميز لموظفيها، ضمن بيئة عمل تلبي كافة الاحتياجات وتتيح الفرص للتطور والنمو.





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ووفقًا لنفس المعهد الذي يعتمد على شهادة التميز في ممارسات الموارد البشرية للمنظمات، تمّ تكريم فيليب موريس إنترناشيونال أيضًا كواحدة من أفضل المؤسسات على المستوى العالمي للسنة الثامنة على التوالي.



وبهذه المناسبة، عبّر برهان الراشدي، المدير العام لـ PMI في تونس، عن رضاه قائلاً: "إنّ إحراز فيليب موريس على شهادة أفضل مُشغّل في البلاد للسنة السادسة على التوالي يُعدّ دليلا على جودة بيئة العمل لدينا وعلى التزامنا بتغيير ثقافي وتنظيمي إيجابي. نحن نشجع على تنمية المواهب في بيئة صحية وجاذبة وشاملة." مشيرًا إلى أهمية ثقافة الشركة في تحول PMI نحو مستقبل خالٍ من التدخين، مضيفا: "لتحقيق رؤيتنا، يجب أن نجعل من هذه الثقافة أولوية، خاصة في شركة تخضع لتحوّل كبير مثل شركتنا."





