نائب رئيس غرفة المقاهي: " زيادة مرتقبة في اسعار القهوة والزيادة ستكون حرة"

قال نائب رئيس غرفة المقاهي صبري عزوز في مداخلة عبر أمواج إذاعة " موزاييك" اليوم الاثنين ان مادة القهوة أصبحت متوفرة خلافا للأشهر الماضية.وأضاف "الأسعار اليوم باتت محررة وكل صاحب مقهى أصبح له الحق في زيادة التعريفة" متابعا " هنالك نقص حقيقي في المداخيل بسبب ضعف القدرة الشرائية وكذلك ارتفاع المواد الأولية وكذلك تعريفة الماء والكهرباء والكراء والصناديق الاجتماعية".وتابع صبري عزوز " زيادة مرتقبة في اسعار القهوة والزيادة ستكون حرة وذلك بسبب الكثير من المصاعب التي نعاني منها" مضيفا " خسرنا 30 بالمائة من المرابيح".