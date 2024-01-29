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نائب رئيس غرفة المقاهي: " زيادة مرتقبة في اسعار القهوة والزيادة ستكون حرة"

Publié le Lundi 29 Janvier 2024 - 11:09 قراءة: 0 د, 30 ث
      
قال نائب رئيس غرفة المقاهي صبري عزوز في مداخلة عبر أمواج إذاعة " موزاييك" اليوم الاثنين ان مادة القهوة أصبحت متوفرة خلافا للأشهر الماضية.
وأضاف "الأسعار اليوم باتت محررة وكل صاحب مقهى أصبح له الحق في زيادة التعريفة" متابعا " هنالك نقص حقيقي في المداخيل بسبب ضعف القدرة الشرائية وكذلك ارتفاع المواد الأولية وكذلك تعريفة الماء والكهرباء والكراء والصناديق الاجتماعية".
وتابع صبري عزوز " زيادة مرتقبة في اسعار القهوة والزيادة ستكون حرة وذلك بسبب الكثير من المصاعب التي نعاني منها" مضيفا " خسرنا 30 بالمائة من المرابيح".


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