قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد: ورود نتيجة اختبارات الاتصالات الواردة والصادرة على هاتف جوال الارهابي احمد الرويسي ..والصومالي يرفض الصعود للمحاكمة

نظرت صباح يوم الثلاثاء 23 جانفي 2024 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بالعاصمة في ملف اغتيال المناضل والناشط السياسي الشهيد شكري بلعيد امام منزله يوم 6 فيفري2013 ،من قبل الارهابي كمال القضقاضي واخرين .



وقد تم جلب جميع المتهمين الموقوفين تحت حراسة أمنية مشددة حيث مثل امام القضاء محمد العكاري كريم الكلاعي، صابر المشرقي ،محمد أمين القاسمي ياسر الموىهي رياض الورتاني ،سيف الدين العرفاوي ،حسام المزليني كما مثل في حالة سراح ابن رجل أعمال يدعى قيس مشالة، حمزة العرفاوي...

كما مثل كل من معاذ الحمادي ،علام التيزاوي و،عبد الرؤوف الطالبي ، خميس الظاهري، محمد علي نعيم ومحمد الخياري .



محامو المتهمين

النيابة

محامو المتهمين

وبينت النيابة انه تم احضار كل من محمد العوادي ومحمد أمين القاسمي و احمد المالكي المكنى بالصومالي ،ومحمد علي دمق،و محمد العوني وقد رفضوا الصعود لجلسة المحاكمة ولم يحضر بقية المتهمين المحالون بحالة سراح .باعطاء الكلمة لمحامو المتهمين عبروا عن استعدادهم للترافع، كما طلبوا تحديد موعد قريب للشروع في الاستنطاقات والترافع ،وقد ايدتهم هيئة الدائرة في ذلك.وطلب محامي في حق المتهمين محمد العكاري وحسام الدين المزليني الافراج عنهما مبينا ان قاضي التحقيق حفظ في حقهما التهمة بخصوص القضية بعد أن ثبت عدم تورطهما لي قضية الاغتيال موضحا انه تم اصدار بطاقة ايداع في حقهما وصدر في ڜأنهما حكم على خلفية نشاطهما ضمن تنظيم انصار الشريعة المحظور.بالمناداة على اعضاء هيئة الدفاع في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد لم يحضر أي أحد عن القائمين بالحق الشخصي في حق عائلة الشهيد والممثلين القانونيين في حق كل من الهيئة الوطنية للمحامين ، والجمعية التونسية للمحامين الشبان ،والاتحاد العام التونسي للشغل ،والمنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية وجمعية النساء الديمقراطيات،الرابطة التونسية لمناهضة التعذيب .وادلت النيابة العمومية خلال جلسة المحاكمة بنتائج الحكم التحضري المتعلق بالمكالمات الهاتفية الصادرة والواردة على رقم نداء احد المتهمين ووفق ما اكده شقيق الشهيد فهو للارهابي احمد الرويسي العقل المدبر لجميع العمليات الارهابية والاغتيالات التى عرفتها تونس كما طالب اعوان فرقة مكافحة الارهاب باضافة مضمون وفاة المتهم حسام الفريخة داخل سجن المرناقية .كما رفضت النيابة جميع مطالب الافراج المقدمة في جلسة المحاكمة وقد قررت الدائرة تأجيل القضية لجلسة يوم 6 فيفري وهو تاريخ اغتيال الشهيد شكري بلعيد للشروع في استنطاق المتهمين والترافع في الملف.وحضر محامو المتهمين وبينوا انهم جاهزون للترافع طالبين في صورة التاخير ان يكون تأخيرا نهائيا للحسم في الملف واصدار الحكم .يذكر ان هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد طلبت خلال الجلسة الفارطة التحرير على كل من علي العريض ومحرز الزواري في قضية اغتيال الشهيد وقالت المحامية ايمان قزارة خلال الجلسة ان وزارة الداخلية كانت على علم بمخطط اغتيال الشهيد شكري بلعيد لذلك طلبت سماع الطرفين المذكورين.