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إيمان قزارة: تأجيل قضية اغتيال شكري بلعيد إلى يوم 6 فيفري القادم وهي جاهزة للترافع

Publié le Mardi 23 Janvier 2024 - 18:24 قراءة: 0 د, 27 ث
      
قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل النظر في قضية اغتيال شكري بلعيد إلى جلسة يوم 6 فيفري القادم للترافع فيها، حسب عضو هيئة الدّفاع المحامية إيمان قزارة.

وأوضحت قزارة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ تأخير القضيّة للترافع يعني أنّ الملف جاهز واستكملت فيه جميع الأبحاث ، وأصبح جاهزا للفصل فيه بعد ترافع المحامين من الفريقين الدّفاع والمتّهمين.

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يذكر أنّ السّياسي شكري بلعيد الذي اغتيل يوم 6 فيفري 2013، كان الأمين العام لحزب الوطنيين الدّيمقراطيين الموحّد (يسار) ومن أبرز الوجوه السياسية بالبلاد




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