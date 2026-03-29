كأس تونس: برنامج مقابلات الدور ثمن النهائي
أُجريت عملية سحب قرعة الدور ثمن النهائي لكأس تونس لكرة القدم للموسم الرياضي 2025-2026، مساء الأحد، خلال برنامج “الأحد الرياضي” على التلفزة الوطنية، وأسفرت عن المواجهات التالية:
* الملعب القابسي – النجم الساحلي
* النادي البنزرتي – هلال مساكن
* اتحاد أجيم جربة – شبيبة العمران
* التقدم الرياضي بساقية الدائر – الأولمبي الباجي
* نجم المتلوي – الترجي الرياضي التونسي
* البعث الرياضي ببوحجلة – مستقبل سليمان
* الاتحاد المنستيري – الترجي الجرجيسي
* النادي الصفاقسي – جندوبة الرياضية
ومن المقرر أن تُقام هذه المباريات يومي 18 و19 أفريل، على ملاعب الفرق المذكورة أولًا في القرعة.
