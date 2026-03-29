كأس تونس: برنامج مقابلات الدور ثمن النهائي

أُجريت عملية سحب قرعة الدور ثمن النهائي لكأس تونس لكرة القدم للموسم الرياضي، مساء الأحد، خلال برنامج “الأحد الرياضي” على التلفزة الوطنية، وأسفرت عن المواجهات التالية:* الملعب القابسي – النجم الساحلي* النادي البنزرتي – هلال مساكن* اتحاد أجيم جربة – شبيبة العمران* التقدم الرياضي بساقية الدائر – الأولمبي الباجي* نجم المتلوي – الترجي الرياضي التونسي* البعث الرياضي ببوحجلة – مستقبل سليمان* الاتحاد المنستيري – الترجي الجرجيسي* النادي الصفاقسي – جندوبة الرياضيةومن المقرر أن تُقام هذه المباريات يومي، على ملاعب الفرق المذكورة أولًا في القرعة.