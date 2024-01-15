ناجي جلول لبسام حمدي " اسحب كلمة طامع وإلا سأنسحب من البرنامج "

قال الوزير السابق ناجي جلول في حوار عبر أمواج إذاعة اي أف ام أنه ليس طامعا في منصب سياسي من وراء حزبه.

وأضاف غاضبا ردا على سؤال للصحفي بسام حمدي " لست من الباحثين عن المناصب واسحب كلامك أو سأنسحب من البرنامج".

وتابع " الترشح للرئاسة ليست غايتي وإنما تغيير الواقع المزري هو الغاية".

وشدد على أنه سيعمل على دعم كل مرشح يحقق الاهداف الاقتصادية والسياسية التي يؤمن بها".



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وكان رئيس حزب الائتلاف الوطني التونسي ناجي جلول أعلن في ديسمبر الماضي، عن اعتزام حزبه الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة.

وقال في تصريح على هامش انعقاد الجزء الأول من المؤتمر التأسيسي للحزب، إنه "لا توجد ديمقراطية بلا أحزاب وحزبنا يطرح نفسه كبديل للسلطة الحالية وسنترشح للانتخابات الرئاسية إما بترشيح رئيس الحزب او من نراه قادرا على الفوز ويحمل افكار الحزب".

وأضاف جلول أن "حزب الائتلاف الوطني التونسي الذي يعتبر من الأحزاب القليلة التي ما تزال ناشطة على الساحة السياسية سيتقدم للانتخابات الرئاسية كبديل عقلاني له حكومة وبرنامج اقتصادي واجتماعي وسياسي وكله ثقة بالفوز بالانتخابات القادمة الرئاسية والبلدية والتشريعية".

وكان رئيس حزب الائتلاف الوطني التونسي ناجي جلول أعلن في ديسمبر الماضي، عن اعتزام حزبه الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة.وقال في تصريح على هامش انعقاد الجزء الأول من المؤتمر التأسيسي للحزب، إنه "لا توجد ديمقراطية بلا أحزاب وحزبنا يطرح نفسه كبديل للسلطة الحالية وسنترشح للانتخابات الرئاسية إما بترشيح رئيس الحزب او من نراه قادرا على الفوز ويحمل افكار الحزب".وأضاف جلول أن "حزب الائتلاف الوطني التونسي الذي يعتبر من الأحزاب القليلة التي ما تزال ناشطة على الساحة السياسية سيتقدم للانتخابات الرئاسية كبديل عقلاني له حكومة وبرنامج اقتصادي واجتماعي وسياسي وكله ثقة بالفوز بالانتخابات القادمة الرئاسية والبلدية والتشريعية".