غار الملح " العثور على جثة البحار المفقود"

أفادت صفحات عبر شبكة التواصل الاجتماعي العثور اليوم في غار الملح على جثة البحار المفقود فتحي الاسطنبولي بعد ايام من البحث المتواصل ببحيرة غار الملح.
البحار قبل أيام في خضم تدهور الأوضاع الجوية والرياح القوية التي اجتاحت المنطقة.


وقد فقد فتحي الاسطنبولي وهو رجل سبعيني اصيل غار الملح أثناء رحلة صيد في بحيرة غار الملح يوم 31 مارس الماضي.

وكانت الرياح القوية وصعوبة الرؤية وسط البحيرة قد اجهضت- رغم استعمال الطائرات المسيرة - المحاولات التي بذلها جيش البحر،الحرس البحري والحماية المدنية بدعم من بحارة المنطقة وجوارها وغواصين متطوعين .
