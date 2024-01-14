مريم الدباغ : كيف دخلت لسجن منوبة نسخايل روحي في كاميرا خفية

قالت الكرونيكور مريم الدباغ في حوار ببرنامج فكرة سامي الفهري على قناة الحوار التونسي أنها دخلت للأراضي الفلسطينية المحتلة بالمرور عبر عدد كبير من المعابر وكان يمكن اعتقالها.
وأضافت " حضرت عرس مدير أعمالي ونزلت في احدى المطارات مستعملة جواز سفري البريطاني" متابعة "سعيت لمعرفة معاناة الفلسطينيين عن قرب". وشددت على أن زيارتها للأراضي المحتلة ليس تطبيعا.
وكانت مريم الدباغ قضت 40 يوما في السجن وقالت خلال حضورها ببرنامج "فكرة سامي الفهري": كيف دخلت لسجن منوبة نسخايل روحي في كاميرا خفية مضيفة "الدقيقة في الحبس تتعدّى نهارين، ايامات الحبس دفنت فيهم برشا ناس ومنهم الي كان سبب في دخولي السجن"...
وأضافت " حضرت عرس مدير أعمالي ونزلت في احدى المطارات مستعملة جواز سفري البريطاني" متابعة "سعيت لمعرفة معاناة الفلسطينيين عن قرب". وشددت على أن زيارتها للأراضي المحتلة ليس تطبيعا.
وكانت مريم الدباغ قضت 40 يوما في السجن وقالت خلال حضورها ببرنامج "فكرة سامي الفهري": كيف دخلت لسجن منوبة نسخايل روحي في كاميرا خفية مضيفة "الدقيقة في الحبس تتعدّى نهارين، ايامات الحبس دفنت فيهم برشا ناس ومنهم الي كان سبب في دخولي السجن"...
وكانت محكمة الاستئناف بتونس قضت أخر جانفي بالحط من العقوبة المسلطة على منوبته الي شهر واحد بعد ان كانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية قضت بسجنها لمدة 4 أشهر وذلك في القضية التى رفعها عليها الاستاذ احمد بن حسانة في حق موكلته حنان العش من أجل تهمة الاسائة لها و الثلب.
وتجدر الاشارة إلى أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت أصدرت بطاقة إيداع بالسجن في حق مريم الدباغ واحالتها على أنظار الدائرة الجناحية لمحاكمتها بخصوص تسجيل فيديو نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي وتحدثت في فحواه الانستاغراموز عن حنان العش، لتقضي الدائرة بسجنها مدة أربعة أشهر.
وأحيل ملف القضية لاحقا على أنظار محكمة الاستئناف بتونس التي نظرت في شأنها وقررت الحكم بسجن مريم الدباغ مدة شهر واحد.
سمير الوافي: ألف مدرسة...وألف جامعة... .لا تستطيع تغيير مريم الدباغ نحو الأفضل كما غيرتها أيام قاسية في السجن
من ناحية أخرى كتب سمير الوافي تدوينة قال فيها التالي:
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