مريم الدباغ : كيف دخلت لسجن منوبة نسخايل روحي في كاميرا خفية

قالت الكرونيكور مريم الدباغ في حوار ببرنامج فكرة سامي الفهري على قناة الحوار التونسي أنها دخلت للأراضي الفلسطينية المحتلة بالمرور عبر عدد كبير من المعابر وكان يمكن اعتقالها.وأضافت " حضرت عرس مدير أعمالي ونزلت في احدى المطارات مستعملة جواز سفري البريطاني" متابعة "سعيت لمعرفة معاناة الفلسطينيين عن قرب". وشددت على أن زيارتها للأراضي المحتلة ليس تطبيعا.وكانت مريم الدباغ قضت 40 يوما في السجن وقالت خلال حضورها ببرنامج "فكرة سامي الفهري": كيف دخلت لسجن منوبة نسخايل روحي في كاميرا خفية مضيفة "الدقيقة في الحبس تتعدّى نهارين، ايامات الحبس دفنت فيهم برشا ناس ومنهم الي كان سبب في دخولي السجن"...

سمير الوافي: ألف مدرسة...وألف جامعة... .لا تستطيع تغيير مريم الدباغ نحو الأفضل كما غيرتها أيام قاسية في السجن

"ألف مدرسة...وألف جامعة...وألف مليار...لا تستطيع تغيير مريم الدباغ نحو الأفضل كما غيرتها أيام قاسية في السجن...لم يغيرها السفر إلى عشرات الدول...ولم تغيرها الفلوس السهلة والكثيرة...ولم تغيرها العلاقات الكبيرة...لكن أياما في السجن حولتها إلى إنسان آخر...متزن ومتعقل ومتواضع ولطيف وحساس...وأخرجت منها أجمل ما فيها...بكت بحرقة على زميلاتها السجينات بعد أن تركتهن هناك...ندمت على بعض أخطائها...تعلمت دروسا إنسانية من تجربتها القصيرة هناك...أصبح لسانها لطيفا بعد أن كان مؤذيا...ومهذبا بعد أن كان جارحا...وأصبحت دموعها سهلة وقريبة وصادقة...وقلبها أحن وأرق وأصفى...وعرفت قيمة النعمة حتى لو كانت مجرد قطعة خبز ساخنة...إنها نسخة جديدة أجمل وألطف وأرقى من نسخة مريم الدباغ السابقة...وكلنا خطاؤون ونريد أن نصبح أجمل وأفضل نسخة منا...وقد تصنع منا المحن تلك النسخة...ولو حرصنا على أن نكون كل يوم نسخة أفضل من نسخة أمس لأصبحت الدنيا بخير...!!!

درس اليوم في حوار مريم الدباغ مع هادي زعيم تختصره هذه الآية " وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم "...فبعض الإبتلاءات نظنها محنة فنكتشف أنها منحة...ونظن أننا حُرمنا لكننا في الحقيقة رُحمنا...!!!"

وكانت محكمة الاستئناف بتونس قضت أخر جانفي بالحط من العقوبة المسلطة على منوبته الي شهر واحد بعد ان كانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية قضت بسجنها لمدة 4 أشهر وذلك في القضية التى رفعها عليها الاستاذ احمد بن حسانة في حق موكلته حنان العش من أجل تهمة الاسائة لها و الثلب.وتجدر الاشارة إلى أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت أصدرت بطاقة إيداع بالسجن في حق مريم الدباغ واحالتها على أنظار الدائرة الجناحية لمحاكمتها بخصوص تسجيل فيديو نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي وتحدثت في فحواه الانستاغراموز عن حنان العش، لتقضي الدائرة بسجنها مدة أربعة أشهر.وأحيل ملف القضية لاحقا على أنظار محكمة الاستئناف بتونس التي نظرت في شأنها وقررت الحكم بسجن مريم الدباغ مدة شهر واحد.من ناحية أخرى كتب سمير الوافي تدوينة قال فيها التالي: