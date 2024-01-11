قاضي التحقيق يتخذ قرارا في حق وزير أملاك الدولة الأسبق...

قرر أول امس قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي ختم البحث بخصوص القضية التحقيقية المتعلقة بتضارب المصالح وشبهات الفساد التى رفعها مرصد رقابة ضد وزير أملاك الدولة الاسبق ، وتقرر إحالته على أنظار الدائرة الجناحية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي لمحاكمته من أجل الجرائم المنصوص عليها بالفصل 97 من المجلة الجزائية، وذلك في القضية المتعلقة باتهامه نيابة إحدى الشركات الخليجية في تونس، كمحام لدى التعقيب، في نزاعها ضد شركة تساهم الدولة التونسية بنسبة 49.999 بالمائة في رأس مالها ( وتقدر عائدات مساهمات الدولة ب 170 مليون دينار خلال الفترة الممتدة من سنة 2020 الى سنة 2023).



وذلك في تضارب مصالح، بالنظر لكونه حصل بموجب مسؤولياته في الوزارة على معطيات سرية تهم الملف في علاقة بالنزاع مع الشركة الاستثمارية المذكورة ، وفق نص الشكاية التى تقدم بها مرصد رقابة...



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