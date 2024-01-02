نادال يهزم تيم في عودته لمنافسات الفردي في بطولة برزبين

استهل رافائيل نادال عودته إلى منافسات الفردي بعد غياب نحو عام للإصابة بفوز مقنع 7-5 و6-1 على النمساوي دومينيك تيم المصنف الثالث عالميا سابقا في الدور الأول لبطولة برزبين الدولية للتنس اليوم الثلاثاء.



وخضع الحائز على 22 بطولة كبرى لجراحة بالمنظار في جوان الماضي بعد إصابته في عضلة أعلى الفخذ اليسرى خلال هزيمته في الدور الثاني أمام الأمريكي مكينزي مكدونالد في بطولة أستراليا المفتوحة في مطلع عام 2023.





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وعاد نادال إلى المنافسات الرسمية في الموسم الجديد يوم الأحد الماضي وخسر في الزوجي بينما كان يلعب بجوار المخضرم المعتزل مارك لوبيز لكنه أظهر لمحات من أفضل مستوياته قبل خوض بطولة أستراليا المفتوحة في ملبورن بارك في الفترة من 14 إلى 28 جانفي الحالي.

وبدا اللاعب البالغ عمره 37 عاما متألقا مرة أخرى خلال مبارياته أمام تيم المتأهل من التصفيات في إعادة لنهائي فرنسا المفتوحة 2018 و2019 والتي فاز بهما، حيث كثف الضغط وفاز بالمجموعة الأولى بكسر إرسال لمنافسه.



ووسط حشد جماهيري كبير داخل ملعب بات رافتر أرينا، كسر نادال إرسال منافسه مبكرا في المجموعة الثانية بضربة خلفية رائعة ليتقدم 5-1 قبل أن يحسم الفوز بالمباراة والإرسال معه.