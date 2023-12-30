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التمديد في الاحتفاظ بالإعلامي زياد الهاني

Publié le Samedi 30 Decembre 2023 - 10:32 قراءة: 0 د, 30 ث
      
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا الاتصال والمعلومات للحرس الوطني بالعوينة بالتمديد في الاحتفاظ مدة 48 ساعة اضافية بالاعلامي زياد الهاني.

وكانت النيابة العمومية أذنت لأعوان الحرس الوطني بالعوينة أول أمس الخميس بالاحتفاظ بالاعلامي زياد الهاني وذلك على ذمة الأبحاث المتعلقة بتصريح اعلامي أدلى به على احدى الاذاعات الخاصة في علاقة بوزيرة التجارة.

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من ناحية أخرى اجتمع المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مع محامي النقابة الأستاذ معاذ البجاوي للتداول في ملف الاحتفاظ بزياد الهاني، ومناقشة كل الخطوات الضرورية التي يجب اتخاذها خاصة بعد تمديد الاحتفاظ لمدة 48 ساعة اضافية


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