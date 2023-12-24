إنعقاد اللجنة المشتركة التونسية السعودية فرصة متجددة لتعزيز التعاون الثنائي

تنعقد اللجنة المشتركة التونسية السعودية في دورتها الحادية عشرة يومي 26 و27 ديسمبر 2023 بتونس برئاسة الوزيرة المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط سهام البوغديرى نمصية ووزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف الذي سيكون مرفوقا بوفد رفيع المستوى يتركب من ممثلين عن عدد من الوزارات والهياكل الحكومية والمؤسسات المالية بالإضافة إلى مجموعة من رجال الأعمال ومسؤولي عدد من الشركات السعودية الناشطة في قطاعات مختلفة.



وتمثل اجتماعات اللجنة المشتركة محطة هامة لتوثيق روابط الاخوة والتعاون القائمة بين البلدين الشقيقين لاسيما في هذه الظرفية العالمية والإقليمية المتقلبة وما تتسم به من متغيرات متسارعة وتحديات على جميع الأصعدة.





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كما توفر فرصة لتدارس السبل والآليات الكفيلة بالرقى بالتعاون الثنائي والرفع من نسقه في مختلف المجالات لا سيما الإقتصادية منها إلى مستويات ودرجات أعلى، بما يعكس العلاقات المتميزة التي تجمع قيادتي البلدين الشقيقين، سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.





وستتوج أشغال اللجنة المشتركة التونسية السعودية بتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ستشمل جملة من القطاعات، اثراء للإطار القانوني المنظم للعلاقات الثنائية وتوسيع مجالاته.





وعلى هامش أشغال اللجنة المشتركة، سيتولى الوزيران الإشراف على فعاليات منتدى الاعمال المزمع انعقاده يوم 27 ديسمبر بتنظيم من قبل مجلس الأعمال المشترك التونسي السعودى وبالتعاون بين كل من منظمة الأعراف والهيئة التونسية للإستثمار ووكالة النهوض بالأستثمار الخارجي ومركز النهوض بالصادرات.



وسيكون المنتدى مناسبة لأصحاب الأعمال والفاعلين الإقتصاديين من البلدين الشقيقين للبحث في فرص تعزيز الإستثمار والتبادل التجاري وإقامة المشاريع المشتركة خاصة في القطاعات الواعدة التي سجل فيها البلدان عديد النجاحات، فضلا عن تدارس آفاق وامكانيات بناء شراكات مثمرة في إتجاه الفضاءات والأسواق الإقليمية الواعدة لاسيما الفضاء الأفريقي.