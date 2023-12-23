وفاة الحارس الدولي السابق لكرة اليد منصف الوسلاتي

فقدت عائلة كرة اليد التونسية ظهر اليوم السبت 23 ديسمبر 2023 حارس المرمى السابق للمنتخب الوطني التونسي لكرة اليد والنادي الافريقي عن سن تناهز 80 عاما .



وقد تقدمت الجامعة التونسية لكرة اليد بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى عائلة الفقيد في هذا المصاب الجلل راجية من الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه ويرزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.





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لاعبو المنتخب الوطني للأكابر يتلون الفاتحة قبل بداية الحصة التدريبية مساء اليوم ترحما على فقيد كرة اليد التونسية المغفور له بإذنه تعالى الحارس الدولي السابق منصف الوسلاتي رحمه الله. لاعبو المنتخب الوطني للأكابر يتلون الفاتحة قبل بداية الحصة التدريبية مساء اليوم ترحما على فقيد كرة اليد التونسية المغفور له بإذنه تعالى الحارس الدولي السابق منصف الوسلاتي رحمه الله.