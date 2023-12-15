طبربة: احتجاز طفلة والتنكيل بها في ومطالبة عائلتها بفدية

اكدت مساعد وكيل الجمهورية والناطقة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية بمنوبة سندس النويوي في تصريح لباب نات اليوم الجمعة 15 ديسمبر 2023،ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، أذنت لاعوان فرقة الابحاث العدلية بمنطقة الحرس بمنوبة بمباشرة بحث عدلي ، على اثر تقدم أحد المواطنين من جهة السعيدة من ولاية منوبة الى مقر مركز الحرس الوطني بالسعيدة للابلاغ عن اختفاء ابنته القاصر البالغة من العمر 15 سنة وانقطاع اخبارها وتلقي ارساليات ابتزاز تطالبه بدفع مبالغ مالية هامة مقابل ارجاعها لعاىلتها



واكدت محدثتنا انه بانطلاق الابحاث تمكن أعوان الضابطة العدلية في كل من منطقتي الحرس الوطني بمنوبة وطبربة من إلقاء القبض على 4 شبان تولوا احتجاز الفتاة بمنزل بجهة طبربة والإعتداء عليها جنسيا كما اذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بهم فيما تم ادراج نفر خامس في التفتيش لتحصنه بالفرار ،موضحة انه وبانتهاء اجال الاحتفاظ تولت النيابة العمومية بمنوبة بفتح بحث في الغرض موضوعه اغتصاب قاصر سنها دون السادسة عشرة واحتجاز قاصر دون اذن قانوني باستعمال العنف وللتهديد وتحويل وجهة قاصر باستعمال العنف والتهديد به.



تابعونا على ڤوڤل للأخبار