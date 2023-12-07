روّع سواق السيارات والمارة .. مجرم خطير في قبضة أمن حي هلال

تمكن أمس اعوان واطارات مركز الأمن الوطني بحي هلال وفي اطار مكافحة ظاهرة النشل والسلب واثر نصبهم لكمين محكم ، من محاصرة وإيقاف عنصر اجرامي خطير جدا محكوم بالسجن ومحل عدة مناشير تفتيش لفائدة هياكل أمنية وقضائية من اجل السرقة ،الاعتداء بالعنف الشديد ،والنطر كان روّع مستعملي السيارات والمارة بنطر هواتفهم الجوالة .



وكان منطلق القضية اثر شكاية تقدم بها مواطن لمركز الأمن الوطني بحي هلال أفاد فيها انه خلال مروره بالقرب من سكة القطار بالملاسين فوجى بنفر يهاجمه ويفتك منه هاتفه الجوال وبانطلاق الابحاث تم التعرف على هوية المتهم ليتم القبض عليه في ظرف زمني وجيز كما تم ايضا اعادة الهاتف للشاكي الذي اعرب عن شكره للوحدات الأمنية بعد عودة هاتفه .





...



باستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 أذنت بالاحتفاظ به.