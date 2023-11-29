مشروع أمر بصدد الاعداد.. نحو إنشاء ديوان وطني للأعلاف

نظر اجتماع عقده رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الأربعاء بقصر قرطاج، مع رئيس الحكومة أحمد الحشاني، في عدد من مشاريع القوانين والأوامر التي سيتم التداول فيها في مجلس الوزراء القادم، لاسيما مشروع الأمر المتعلق بإنشاء ديوان وطني للأعلاف، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الجمهورية.



وقال رئيس الجمهورية، بشأن مشروع الأمر المتعلق بإنشاء ديوان وطني للأعلاف، الذي هو بصدد الإعداد، إنه "من غير المقبول أن يبقى هذا القطاع حكرا على عدد محدود من الأشخاص ويبقى الفلاحون رهن الأسعار التي يحددها هؤلاء".





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كما تطرق اللقاء إلى عملية التدقيق في الانتدابات، حيث أكد رئيس الجمهورية على ضرورة الإسراع فيها "خاصة وأن النتائج الأولى لهذه العملية أظهرت العديد من التجاوزات".

وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة تحمل المسؤولين لمسؤولياتهم، معتبرا أن من لا يرغب في تحمل المسؤولية أو يبطأ في انجاز المشاريع المكلف بالإشراف عليها بناء على حسابات سياسية، غير جدير بتحمل هذه المسؤولية.

ودعا رئيس الجمهورية، في ذات السياق، إلى ضرورة الإسراع في إنجاز عدد من المشاريع التي "تم تعطيل تنفيذها منذ سنوات بحجج واهية".

كما تطرق اللقاء إلى عملية التدقيق في الانتدابات، حيث أكد رئيس الجمهورية على ضرورة الإسراع فيها "خاصة وأن النتائج الأولى لهذه العملية أظهرت العديد من التجاوزات".وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة تحمل المسؤولين لمسؤولياتهم، معتبرا أن من لا يرغب في تحمل المسؤولية أو يبطأ في انجاز المشاريع المكلف بالإشراف عليها بناء على حسابات سياسية، غير جدير بتحمل هذه المسؤولية.ودعا رئيس الجمهورية، في ذات السياق، إلى ضرورة الإسراع في إنجاز عدد من المشاريع التي "تم تعطيل تنفيذها منذ سنوات بحجج واهية".