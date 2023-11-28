أحمد سعيداني: قيس سعيد عقبة ابن نافع وحنبعل جديد في تونس

دعا النائب في البرلمان والعضو في لجنة الأمن والدفاع احمد السعيداني، اليوم الثلاثاء، إلى "اعلان حالة الطوارئ التشريعية مع الحكومة".

وقال ضيف ماتينال اذاعة شمس، ان "بعض القوانين مازالت تخدم مصالح البعض وترسخ النزعة الجهوية والعائلية".

وأقر سعيداني ان "الأزمة في تونس ازمة خيارات سياسية"، لافتا إلى أن وزارة أملاك الدولة لا تعرف ما تملك الدولة في تونس، وفق تعبيره.

واستنكر النائب عدم قدرة وزارة المالية على تأمين مداخيل للمالية العمومية، مضيفا أنها لا تحسن تسيير الشأن الجبائي.



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و قال أحمد سعيداني، انه يوجد كتل برلمانية تعبر عن مجموعة من رجال الأعمال وتمثل المال السياسي في مجلس نواب الشعب الحالي.

وقال نه توجد اختلافات تشق البرلمان وتوجد معارك وطنية الحياد فيها خيانة، تعقيبا منه على مشروع قانون تجريم التطبيع.

وأفاد سعيداني ان البرلمان ليس جسما غريبا عن تونس وليس منعزلا عن ما يقع في البلاد وفي الساحة السياسية.

وأقر السعيداني بان الوطنيين موجودين في البرلمان وكذلك يوجد من هم تابعين للمال السياسي من اجل التموقع في مسار 25 جويلية والالتفاف عليه، وفق تعبيره.



وحول مرور ميزانية رئاسة الجمهورية دون اعتراض أي نائب قال سعيداني أنهم يثقون في الرئيس ومؤسسة الرئاسة وقال أنه يعتبر قيس سعيد عقبة ابن نافع وحنبعل جديد في تونس





و قال أحمد سعيداني، انه يوجد كتل برلمانية تعبر عن مجموعة من رجال الأعمال وتمثل المال السياسي في مجلس نواب الشعب الحالي.وقال نه توجد اختلافات تشق البرلمان وتوجد معارك وطنية الحياد فيها خيانة، تعقيبا منه على مشروع قانون تجريم التطبيع.وأفاد سعيداني ان البرلمان ليس جسما غريبا عن تونس وليس منعزلا عن ما يقع في البلاد وفي الساحة السياسية.وأقر السعيداني بان الوطنيين موجودين في البرلمان وكذلك يوجد من هم تابعين للمال السياسي من اجل التموقع في مسار 25 جويلية والالتفاف عليه، وفق تعبيره.وحول مرور ميزانية رئاسة الجمهورية دون اعتراض أي نائب قال سعيداني أنهم يثقون في الرئيس ومؤسسة الرئاسة وقال أنه يعتبر قيس سعيد عقبة ابن نافع وحنبعل جديد في تونس