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عمرو اديب: اشكر ولي العهد السعودي بعد أن انعم علي بالجنسية السعودية

Publié le Mardi 28 Novembre 2023 - 10:39 قراءة: 0 د, 22 ث
      
قال الإعلامي المصري عمرو اديب انه تحصل على الجنسية السعودية مضيفا " أشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمين على منحي الجنسية السعودية".
وشدد على انه سعيد جدا بما وصفه بالتكريم قائلا " التكريم مسؤولية واشتغلت 30 سنة اغلبها في وسائل اعلام مدعومة من المملكة".
وتابع " اعمل على توطيد العلاقات المصرية السعودية حيث ان الدولتين لهما تعاون واتفاق كبير بشان السياسات في المنطقة".

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