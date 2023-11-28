عمرو اديب: اشكر ولي العهد السعودي بعد أن انعم علي بالجنسية السعودية

قال الإعلامي المصري عمرو اديب انه تحصل على الجنسية السعودية مضيفا " أشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمين على منحي الجنسية السعودية".وشدد على انه سعيد جدا بما وصفه بالتكريم قائلا " التكريم مسؤولية واشتغلت 30 سنة اغلبها في وسائل اعلام مدعومة من المملكة".وتابع " اعمل على توطيد العلاقات المصرية السعودية حيث ان الدولتين لهما تعاون واتفاق كبير بشان السياسات في المنطقة".