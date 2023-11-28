دليلة مصدّق تمثل اليوم أمام القضاء

أعلنت هيئة الدّفاع عن السّياسيين الموقوفين فيما تُسمى قضية "التآمر على أمن الدولة"، في بلاغ، أنّ قاضي التّحقيق بالمكتب عدد 21 بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس قرّر استنطاق عضو الهيئة الأستاذة دليلة بن مبارك مصدّق اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 انطلاقًا من الساعة الحادية عشر صباحا



وكشفت الهيئة أن دليلة مصدّق ستمثل أمام القضاء في إطار القضيّة التي أثارتها النّيابة العموميّة ضدّها على معنى المرسوم 54 وعلى خلفيّة الدّفاع عن الموقوفين وتحديدًا بعد إعلامها الرأي العام، في وقت سابق، بأن الهيئة قدّمت مطلبًا لسماع الدّبلوماسيين الأجانب في هذه القضية.





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يذكر أن الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس تولت، بتاريخ 28 و29 سبتمبر الماضي، الإذن لوكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتونس إحالة محاميتين على قاضي التحقيق من أجل "نسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي" ومن أجل "التداول إعلاميا في وقائع القضية التحقيقية المعروفة لدى الرأي العام بقضية التآمر على أمن الدولة" لكل منهما.

