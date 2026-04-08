الجمعة 10 أفريل ... توقيع ميثاق التنافسية للنهوض بقطاع الصناعات الإلكترونية في أفق سنة 2030

Publié le Mercredi 08 Avril 2026 - 11:45
      
يحتضن مقر، وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، حفل توقيع ميثاق التنافسية للنهوض بقطاع الصناعات الإلكترونية في أفق سنة 2030 ، وذلك يوم الجمعة 10 أفريل الجاري بداية من الساعة الثالثة بعد الظهر بمقر الوزارة.

ويهدف هذا الميثاق إلى تحويل تونس إلى قطب إقليمي رائد في قطاع الصناعات الالكترونية عالي القيمة المضافة.


كما يسعى إلى تحقيق أرقام طموحة تعكس حجم الرهان على هذا القطاع من ذلك رفع قيمة الصادرات لتصل إلى 5 مليار دينار وإحداث حوالي 10 آلاف موطن شغل جديد من الكفاءات العالية (مهندسين وفنيين) إلى جانب جذب استثمارات أجنبية ومحلية كبرى لتعزيز القدرة التنافسية.


ويمثل ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص للنهوض بقطاع الصناعات الإلكترونية في أفق سنة 2030، ركيزة أساسية في الإستراتيجية الصناعية الوطنية في تونس.

وينتظر أن تشرف وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت شيبوب، وبحضور كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي، وائل شوشان، ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، ورئيس مجمع الصناعات الإلكترونية Elentica، وليد بن عمر، مع ممثلين عن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي على امضاء هذا الميثاق.

ويعتمد نجاح الميثاق على تضافر الجهود في خمسة مجالات رئيسية تهم البنية التحتية واللوجستيك والتكوين والموارد البشرية وتوفر اطار تشريعي ملائم فضلا عن محور الترويج والتدويل وكذلك البحث والتطوير.
