ملف "الغرفة السوداء ": حفظ التهم في حقّ هشام الفوراتي

قررت أمس دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس أمس احالة ملف ما عرف ب" الغرفة السوداء"على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية باريانة.

كما رفضت مطلب الافراج عن أربعة اطارات أمنية من بينهم مدير سابق للمصالح المختصة ومدير سابق لمكافحة الارهاب.



هذا وقررت الدائرة حفظ التهم في حق وزير الداخلية الاسبق هشام الفوراتي.



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وكان منطلق القضية أثر شكاية رفعتها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي اكدت فيها أن حركة النهضة متورطة في ملف الإغتيالات والعمليات الإرهابية التى عاشتها تونس وقد نفذت ذلك من خلال ما عرف بالجهاز السري"،وحملت هيئة الدفاع مسؤولية تضرر الوثائق واتلافها لوزير الداخلية آنذاك هشام الفوراتي متهمة اياه بتقديم معطيات مغلوطة وهو الذي نفى وجود مايسمى ب "الغرفة السوداء" وقد استجابت الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس ،لطلب هيئة الدفاع عن الشهيدين وارسلت قاضي مقرر أين عاين وجود غرفة سوداء بالداخلية كما لاحظ آثار اتلاف وثائق حرقا فقرر فتح بحث في الغرض ليتم إيقاف مسؤولين بالداخلية في تلك الفترة وايداعهم السجن .

