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مدير عام شركة الخطوط التونسية: الترفيع في عدد الرحلات إلى كندا وإمكانية إحداث خط للصين

Publié le Lundi 20 Novembre 2023 - 09:04 قراءة: 0 د, 35 ث
      
أعلن رئيس مدير عام شركة الخطوط التونسية خالد الشلي اعتزام الشركة توسيع نشاطها في إفريقيا عبر إضافة خطّين سنويا نحو إفريقيا وفق تصريحه لجريدة "الشروق" في عددها الصادر اليوم الاثنين 20 نوفمبر 2023.

وأكّد أن مخطّط التوسُّع في إفريقيا سيبدأ العام المقبل وذلك ضمن خطة شاملة سيتم بمقتضاها، التركيز على الخطوط المُربحة، مضيفا أن الخطوط التونسية تعتزم إنجاز دراسةِ جدوى بالتعاون مع الديوان الوطني للسياحة، لإحداث خط مباشر على الصين، وذلك بالتوازي مع سعي الشركة لتعزيز أسطولها بطائرة ثالثة من الحجم الكبير بطاقةِ استعاب تقدّر بـ256 راكبا.

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كما أشار رئيس مدير عام شركة الخطوط التونسية إلى العمل على الترفيع في وتيرة رحلات الشركة على خط تونس كندا إلى ما بين 5 و6 رحلات في موسم الذروة.



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