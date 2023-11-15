صباح اليوم في الحمامات :العثور على كهل مشنوقا

اذنت اليوم النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بنابل برفع جثة كهل عثر عليه مشنوقا بشجرة بالقرب من معهد ثانوي بالحمامات الى مصالح الطب الشرعي لتشريحها ومعرفة اسباب الوفاة بدقة.



والضحية في العقد الخامس من العمر ولا تزال الابحاث جارية لمعرفة وفاته.



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