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صباح اليوم في الحمامات :العثور على كهل مشنوقا

Publié le Mercredi 15 Novembre 2023 - 10:00 قراءة: 0 د, 12 ث
      
اذنت اليوم النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بنابل برفع جثة كهل عثر عليه مشنوقا بشجرة بالقرب من معهد ثانوي بالحمامات الى مصالح الطب الشرعي لتشريحها ومعرفة اسباب الوفاة بدقة.

والضحية في العقد الخامس من العمر ولا تزال الابحاث جارية لمعرفة وفاته.


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