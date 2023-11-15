لسعد الذوادي: ' مسار الصلح الجزائي خاطئ ومخالف لما جاء في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد'

اعتبر رئيس المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين، لسعد الذوادي، اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023، في تعليقه على الصُلح الجزائي، أن المسار خاطئ ومخالف لما جاء في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد .



وخلال استضافته في ماتينال اذاهعة شمس، شدد لسعد الذوادي، على ضرورة تغيير القانون المنظم لهيئة ومكافحة الفسادبغاية إحداث هيئة الكسب غير المشروع التي تواصل عملها بصفة دائمة إضافة إلى تركزي هيئة قضايا الدولة.





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وأبرز الذوادي أهمية محاسبة كل من أجرم في حق المال العام وفي حق الشعب وقال "من أخذ مليم من المال العام يعيده ولا يجب الزج به في السجن بل من الضروري تعويض العقوبة السجنية بالعمل لفائدة المصلحة العامة.



كما لفت ضيف شمس أف أم إلى أن عدد رجال الأعمال في تونس قليل جدا ولكن تونس فيها تجار وسماسرة ورجال عصابات ومافيات يسمون رجال أعمال.

وأبرز الذوادي أهمية محاسبة كل من أجرم في حق المال العام وفي حق الشعب وقال "من أخذ مليم من المال العام يعيده ولا يجب الزج به في السجن بل من الضروري تعويض العقوبة السجنية بالعمل لفائدة المصلحة العامة.كما لفت ضيف شمس أف أم إلى أن عدد رجال الأعمال في تونس قليل جدا ولكن تونس فيها تجار وسماسرة ورجال عصابات ومافيات يسمون رجال أعمال.