ابنة توفيق المكشر : والدي قدم مطلب صلح جزائى ...وخلال ايقافه تعرض لكسر

نظمت اليوم الأربعاء 8 نوفمبر 2023 هيئة الدفاع عن رجل الأعمال ورئيس هلال الشابة توفيق المكشر وابنته ندوة صحفية باحدى النزل بالعاصمة وذلك للحديث على آخر مستجدات الملف ، واكدت ابنة رجل الأعمال الموقوف ان والدها قدم مطلب في الصلح الجزائي منذ جوان لانه آمن بأن القانون سيحميه مبينة انه تم ايقافه يوم 20 أكتوبر المنقضي ومنذ تلك اللحظة والعائلة تعيش في كابوس موضحة انه اوقف في حدود الثالثة ظهرا ولم تعلم العائلة بمكان ايقافه الا في حدود الساعة الثامنة ليلا وانه وبعد بحث طويل تبين انه تم نقله الى مستشفى المنجي سليم وتم منع هيئة الدفاع من لقاءه كذلك عائلته مضيفة أنه تم كسر كتفه أثناء الايقاف وان والدها رفض إجراء عملية جراحية ثم غادر المستشفى وتم نقله الى مركز الاحتفاظ ببوشوشة وبقي عشرة أيام دون لقاء محاموه ثم احيل على قاضي التحقيق واودع السجن ومن المنتظر قريبا ان يجرى عملية جراحية َموكدة ان حالته النفسية والصحية سيئة.



وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي قرر مساء يوم الاثنين 30 أكتوبر 2023 اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق رجل الأعمال ورئيس فريق هلال الشابة توفيق المكشر وذلك من اجل تهم تعلقت بتبييض الاموال وفق ما ورد في ملف القضية .



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