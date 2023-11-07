الاحتفاظ بعبد الرحيم الزواري بشبهة استغلال موظف عمومي

أكد المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس ومساعد وكيل الجمهورية القاضي محمد زيتونة لاذاعة موزاييك الاحتفاظ برجل الأعمال عبد الرحيم الزواري لمدة خمسة أيام من أجل شبهة جريمة استغلال موظف عمومي لخصائص وظيفه قصد استخلاص فائدة لخاصة نفسه والاضرار بالادارة والمشاركة في ذلك على ذمة الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بالقرجاني وذلك بناء على شكاية وجود شبهة فساد بخصوص موضوع صفقة عمومية.

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