Babnet

فاكر بوزغاية: تعمدنا عدم تأكيد خبر إيقاف ''الصومالي''

Publié le Mardi 07 Novembre 2023 - 08:36 قراءة: 1 د, 19 ث
      
قال الناطق بإسم وزارة الداخلية فاكر بوزغاية إن الوزارة تعمدت تغييب المعلومة و عدم تأكيد خبر ايقاف الإرهابي أحمد المالكي المكنى بـ''الصومالي''

وذلك في إطار خطة وضعتها جميع التشكيلات الأمنية والعسكرية مشددا على أن عمليات البحث عن فارين من السجن تعتبر ذات خصوصية وتتطلب مجهودا خاصا ما يعني ضرورة القيام بها في سرية بعيدا عن التناول الإعلامي خاصة وأن الهدف هو الإطاحة بجميع الفارين وفق قوله
أخبار ذات صلة:
القبض على جميع العناصر الإرهابية الخطيرة "الفارة" من سجن المرناقية...

...

وأضاف بوزغاية خلال مداخلة ببرنامج راف ماغ على ديوان أف أم أن عملية التقييم لعملية فرار الإرهابيين من السجن و إلقاء القبض عليهم ستتم على مستوى قيادات أمنية عليا مبينا أن وزير الداخلية كمال الفقي تابع ميدانيا رفقة آمر الحرس الوطني ومدير عام الأمن الوطني عملية القاء القبض على الإرهابيين مشيرا إلى أنه سيتم تقديم تفاصيل حول ما حصل في وقت لاحق.

يذكر أن تشكيلات مختلفة من الأمن والحرس والجيش الوطنيين تمكنت على الساعة الخامسة صباحا من صباح اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 من إلقاء القبض على الأربعة الإرهابيين الفارين مؤخرا من السجن خلال تحصنهم بجبل بوقرنين وهم أحياء، حسب بلاغ صادر عن وزارة الداخلية.

وتجدر الإشارة إلى تمكن عوني أمن يوم 5 نوفمبر 2023 من إلقاء القبض على الإرهابي الأول المدعو أحمد المالكي بمساعدة من المواطنين في حي التضامن.

وللتذكير فقد أفادت وزارة الداخلية في بلاغ أنه تم اشعارها من قبل إدارة السجن المدني بالمرناقية بفرار 5 مساجين مصنفين خطيرين من السجن فجر الثلاثاء 31 أكتوبر 2023.


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 276472


babnet

All news...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الثلاثاء 07 نوفمبر 2023 | 23 ربيع الثاني 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:47
17:19
14:56
12:10
06:49
05:20
الرطــوبة:
% 68
Babnet
Babnet23°
22° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet19°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-19
21°-17
24°-16
24°-16
22°-15
  • Avoirs en devises
    25315,0

  • (06 nov)
  • Jours d'importation
    113
  •              1 € = 3,36428 DT        1$ =3,17430 DT
  • Solde Compte du Trésor   (06 nov)   1003,1 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*