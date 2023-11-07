فاكر بوزغاية: تعمدنا عدم تأكيد خبر إيقاف ''الصومالي''

وأضاف بوزغاية خلال مداخلة ببرنامج راف ماغ على ديوان أف أم أن عملية التقييم لعملية فرار الإرهابيين من السجن و إلقاء القبض عليهم ستتم على مستوى قيادات أمنية عليا مبينا أن وزير الداخلية كمال الفقي تابع ميدانيا رفقة آمر الحرس الوطني ومدير عام الأمن الوطني عملية القاء القبض على الإرهابيين مشيرا إلى أنه سيتم تقديم تفاصيل حول ما حصل في وقت لاحق.يذكر أن تشكيلات مختلفة من الأمن والحرس والجيش الوطنيين تمكنت على الساعة الخامسة صباحا من صباح اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 من إلقاء القبض على الأربعة الإرهابيين الفارين مؤخرا من السجن خلال تحصنهم بجبل بوقرنين وهم أحياء، حسب بلاغ صادر عن وزارة الداخلية.وتجدر الإشارة إلى تمكن عوني أمن يوم 5 نوفمبر 2023 من إلقاء القبض على الإرهابي الأول المدعو أحمد المالكي بمساعدة من المواطنين في حي التضامن.وللتذكير فقد أفادت وزارة الداخلية في بلاغ أنه تم اشعارها من قبل إدارة السجن المدني بالمرناقية بفرار 5 مساجين مصنفين خطيرين من السجن فجر الثلاثاء 31 أكتوبر 2023.