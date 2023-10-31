سنية الدهماني: قانون تجريم التطبيع تنقصه المهنية

قالت المحامية سنية الدهماني في مداخلة عبر أمواج إذاعة " أي اف ام" ان قانون تجريم التطبيع يثير كثيرا من الجدل القانوني.

وأضافت " هذا الامر سيضع يهود تونس في موضع حرج كون لديهم عائلات في الأراضي المحتلة" متابعة " كذلك القانون سيضع عراقيل في التواصل بيننا وبين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة".

وتابعت " اعتقد ان القانون ليس مهني وفيه كثير من العبث والقائمون عليه هواة رغم احترامي لهم" مضيفة " كلمة مجرد التواصل تضع التونسيين في احراج".

وشددت على ان النص عام وغير دقيق في المصطلحات وبالتالي فان القضاة سيؤولونه على هواهم.



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وكان مكتب البرلمان المنعقد يوم أمس الإثنين، قرر برمجة جلسة عامة يوم الخميس القادم (2 نوفمبر) للنظر في مقترح القانون المتعلّق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وذلك بعد التداول حول عديد المسائل المتّصلة به.



وجاء في بلاغ صادر عن البرلمان، أن هذه الجلسة العامة تلتئم بعد إجراء لجنة الحقوق والحريات للاستماعات والاستشارات الضرورية في الغرض مع الأطراف الرسمية المعنيّة، وطلب إبداء رأي المجلس الأعلى المؤقت للقضاء بخصوص مقترح هذا القانون لتضمّنه أحكاما تتعلّق باختصاصات المحاكم والإجراءات المتبعة لديها.

وكان مكتب البرلمان المنعقد يوم أمس الإثنين، قرر برمجة جلسة عامة يوم الخميس القادم (2 نوفمبر) للنظر في مقترح القانون المتعلّق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وذلك بعد التداول حول عديد المسائل المتّصلة به.وجاء في بلاغ صادر عن البرلمان، أن هذه الجلسة العامة تلتئم بعد إجراء لجنة الحقوق والحريات للاستماعات والاستشارات الضرورية في الغرض مع الأطراف الرسمية المعنيّة، وطلب إبداء رأي المجلس الأعلى المؤقت للقضاء بخصوص مقترح هذا القانون لتضمّنه أحكاما تتعلّق باختصاصات المحاكم والإجراءات المتبعة لديها.