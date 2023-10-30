بودربالة : إقرار تجريم التطبيع يحتاج للتروي وهنالك مسائل تهم الأمن القومي والمصلحة العليا للوطن"‎

قال رئيس البرلمان ابراهيم بودربالة في مداخلة على قناة التاسعة أن إقرار تجريم التطبيع يحتاج للتروي مضيفا " يجب أن نختار القرارات الصائبة".

وتابع " هنالك مسائل تهم الأمن القومي والمصلحة العليا للوطن" مضيفا " لكن تجريم التطبيع مطلب شعبي أكيد".

وقال ان مصلحة تونس يجب أن تؤخذ في عين الاعتبار متابعا " المجلس الأعلى للقضاء له كلمته في سن هذا القانون".





وكان مكتب البرلمان المنعقد اليوم الإثنين، قرر برمجة جلسة عامة يوم الخميس القادم (2 نوفمبر) للنظر في مقترح القانون المتعلّق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وذلك بعد التداول حول عديد المسائل المتّصلة به.وجاء في بلاغ صادر عن البرلمان، أن هذه الجلسة العامة تلتئم بعد إجراء لجنة الحقوق والحريات للاستماعات والاستشارات الضرورية في الغرض مع الأطراف الرسمية المعنيّة، وطلب إبداء رأي المجلس الأعلى المؤقت للقضاء بخصوص مقترح هذا القانون لتضمّنه أحكاما تتعلّق باختصاصات المحاكم والإجراءات المتبعة لديها.وكان عدد من الناشطين السياسيين والنواب والطلبة، نفذوا اليوم الإثنين، وقفة أمام مجلس نواب الشعب بباردو للتنديد بقرار رئيس البرلمان إلغاء الجلسة العامة التي كانت مقرّرة اليوم للنظر في مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، ومطالبته بتحديد تاريخ للمصادقة عليه في أقرب الآجال.