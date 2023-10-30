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الزهراء: حملة بمحطة القطار تطيح ب6 عناصر اجرامية خطيرة

Publié le Lundi 30 Octobre 2023 - 14:12 قراءة: 0 د, 28 ث
      
تمكنت أمس الفرقة السابعة التابعة لإدارة شرطة النجدة في إطار تعقبها للعناصر المفتش عنها و المطلوبة للعدالة و التصدي لظاهرة السرقة بالنشل و السلب على كامل الخط الجنوبي تونس،مقرين رادس ،الزهراء ، حمام الأنف من إيقاف 6 عناصر اجرامية خطيرة محل تفتيش من أجل الاعتداء العنف الشديد، السرقة من بينهم مجرم خطير محل 4 مناشير تفتيش من أصحاب السوابق العدلية مفتش عنه من اجل السياقة بدون رخصة تحت تأثير حالة كحولية، إصدار صك بدون رصيد، إجتياز حدود، كما تم حجز 650 علبة سجائر مجهولة المصدر.

وقد تم الاحتفاظ بهم لاحالتهم على مصادر التفتيش.


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