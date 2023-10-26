من بين عناصرها طبيبين... تفكيك أخطر شبكة لترويج مختلف انواع الاقراص المخدرة بالوسط المدرسي

أفادت مساعد وكيل الجمهورية و الناطقة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية بمنوبة سندس النويوي في تصريح لباب نات اليوم الخميس 26 اكتوبر 2023 انه في إطار التصدي لمكافحة جريمة المخدرات ونظرا لما تمثله من خطورة على المجتمع وبناء على ما صدر من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة من تعليمات بخصوص تكثيف الدوريات واعمال المراقبة، تمكن اعوان الطريق العمومي على مستوى مركز الاستخلاص ببرج العامري من التفطن لسيارة قادمة من ولاية جندوبة على متنها 3 أشخاص وبتفتيشها تم العثور على 3400 قرص مخدر ووصفات طبية .



وكشفت محدثتنا انه بمراجعة النيابة العمومية تم الأذن بمباشرة الابحاث الازمة من قبل الادارة الفرعية للبحث في القضايا الاجرامية بالقرجاني وقد أفضت الابحاث والأعمال الاستقرائية المجراة الى الكشف عن وجود شبكة مختصة في ترويج عدة أنواع من الاقراص المخدرة ،تنشط بين ولايات جندوبة وتونس الكبرى، وكانت تنوي الأطراف المتورطة توزيعها

امام المعاهد والمدارس..



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وبمزيد التحري والبحث تم تفكيك عناصر الشبكة المذكورة وذلك بالكشف عن بقية المتورطين من بينهم طبيبين احدهما محل تتبع اداري واللذين زودا العناصر المتورطة بوصفات طبية تسهل عليهم عملية التزود من الصيدليات بتلك المواد.



وبينت الناطقة الرسمية ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة أذنت بالاحتفاظ ب5 انفار وادراج 3 اخرين من عناصر الشبكة بالتفتيش لتحصنهم بالفرار وتقديم باقي الأطراف مشيرة الى ان جملة المحجوز بلغ حوالي4500 قرص مخدر موضحة انه بانتهاء اجال الاحتفاظ تولت النيابة العمومية الاذن بفتح بحث تحقيقي ضد جميع الاطراف وكل من سيكشف عنه البحث من اجل المسك بنية الاستهلاك والمسك والحيازة والملكية والعرض والنقل والتوسط والشراء والاحالة والتسليم والتوزيغ والاتجار بمادة مخدرة مدرجة بالجدول" ب "وتكوين وفاق بغاية المسك بنية البيع لمواد مخدرة مدرجة بالجدول اوالتدليس ومسك واستعمال مدلس وتكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأملاك والأشخاص والمشاركة في ذلك.