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مراد الزغيدي :ابراهيم بودربالة سيعطي منحة للنواب بألف دينار شهريا كسياسة ترضية

Publié le Lundi 23 Octobre 2023 - 11:55 قراءة: 0 د, 34 ث
      
قال الكرونيكور مراد الزغيدي في مداخلة عبر أمواج إذاعة اي أف ام أن رئيس البرلمان ابرهيم بودربالة سيعطي منحة للنواب بألف دينار شهريا كسياسة ترضية.
واوضح ان بودربالة سيعطي منحة استثنائية للنواب تصل لنحو 200 ألف دينار بالنسبة لكل النواب دون وضعها في الميزانية القادمة وهذا مخالف للقانون...
وتابع " بعض النواب سيرفضون هذه المنحة ويعتبرونها مخالفة للقانون"..

...

وكان مكتب مجلس نواب الشعب أقر في جلسته المنعقدة يوم الخميس 19 اكتوبر 2023 اسناد منحة استثنائية للنواب قدرها الف دينار شهريا.
ووفق محضر لجلسة المكتب علل المكتب قرار اسناد المنحة للنواب بـ”تغطية تكاليف السكن والتنقل خلال اشهر اكتوبر ونوفمبر وديسمبر من السنة الحالية”.


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