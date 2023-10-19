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في قضية شبهات فساد مالي: رجل الاعمال عبد الحكيم هميلة امام القطب المالي

Publié le Jeudi 19 Octobre 2023 - 12:39 قراءة: 0 د, 19 ث
      
نظرت صباح اليوم الخميس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة في ملف في ملف فساد مالي وعقاري شملت الأبحاث فه رجل الاعمال عبد الحكيم هميلة.

وبالمناداة على المتهم لم يحضر الجلسة، كما تبين للدائرة ان النصاب القانوني للهيئة غير مكتمل اثر التحاق بعض اعضائها للعمل بمحاكم أخرى فقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 14 ديسمبر .


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