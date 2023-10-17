حي هلال: محاصرة "بانبوتشا" و "فنيش" ... مجرمان خطيران محلا 17 منشور تفتيش وأحكام سجنية

تمكن اعوان مركز حي هلال وفي اطار تصديهم للجريمة بالجهة وإيقاف العناصر الاجرامية الخطيرة المفتش عنها والفارة من العدالة ،من محاصرة مجرمين خطيرين الأول معروف بكنية "بانبوتشا" محل 13 منشور تفتيش لفائدة هياكل أمنية وقضائية من اجل أهم تكوين وفاق اجرامي،السلب ،هضم جانب موظف عمومي ،الاعتداء بالعنف الشديد ،السرقة،العقوق ،افتكاك متاع الغير بالقوة.



أما العنصر الاجرامي الثاني فهو معروف بكنية "فنيش" محل 4 مناشير تفتيش من اجل،افتكاك حوز بالقوة ،الاضرار بملك الغير حمل ومسك سلاح أبيض بدون رخصة .





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وقد تم الاحتفاظ بهما وتحرير محضر بحث في الغرض.



وقد خلفت عملية القبض عليهما ارتياحا في نفوس اهالي الجهة بعد أن روعوهم بالسلب والسرقات .

