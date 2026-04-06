التصنيف العالمي لمحترفي التنس : سينر يقلص الفارق مع الكاراز إلى 190 نقطة

Publié le Lundi 06 Avril 2026 - 17:17
      
يستمر لاعب التنس الاسباني كارلوس الكاراز في صدارة تصنيف اللاعبين المحترفين على الرغم من فوز الايطالي يانيك سينر ببطولة ميامي مقلصا الفارق مع الاسباني الى 190 نقطة فقط في التصنيف الصادر اليوم الاثنين.
في المقابل، عرف التصنيف الجديد تراجع الايطالي لورنزو موسيتي إلى المركز التاسع ليكون ترتيب اللاعبين العشرة الأوائل على الشكل التالي:
 

1- كارلوس الكاراز            12600 نقطة
2- يانيك سينر                 12410 نقطة
3- الكساندر زفيريف           5205 نقطة

4- نوفاك ديوكوفيتش           4710 نقطة
5- فيليكس اوجيه الياسيم       4010  نقطة
6- بان شيلتون                3900 نقطة
7- تايلور فريتز               3870 نقطة
8- اليكس دي مينور            3705 نقطة
9- لورنزو موسيتي             3635 نقطة
10- دانيال مدفيديف            3560 نقطة
الاثنين 06 أفريل 2026 | 18 شوال 1447
  • Avoirs en devises 24318,9
  • (06/04)
  • Jours d'importation 101
  • 1 € = 3,39228 DT
  • (06/04)
  • 1 $ = 2,92940 DT
  • Solde Compte du Trésor     (03/04)     2163,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (03/04)   28233 MDT
