التصنيف العالمي لمحترفي التنس : سينر يقلص الفارق مع الكاراز إلى 190 نقطة

يستمر لاعب التنس الاسباني كارلوس الكاراز في صدارة تصنيف اللاعبين المحترفين على الرغم من فوز الايطالي يانيك سينر ببطولة ميامي مقلصا الفارق مع الاسباني الى 190 نقطة فقط في التصنيف الصادر اليوم الاثنين.في المقابل، عرف التصنيف الجديد تراجع الايطالي لورنزو موسيتي إلى المركز التاسع ليكون ترتيب اللاعبين العشرة الأوائل على الشكل التالي:1- كارلوس الكاراز 12600 نقطة2- يانيك سينر 12410 نقطة3- الكساندر زفيريف 5205 نقطة4- نوفاك ديوكوفيتش 4710 نقطة5- فيليكس اوجيه الياسيم 4010 نقطة6- بان شيلتون 3900 نقطة7- تايلور فريتز 3870 نقطة8- اليكس دي مينور 3705 نقطة9- لورنزو موسيتي 3635 نقطة10- دانيال مدفيديف 3560 نقطة