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المكلف العام يطالب رجل الأعمال كمال الشملي بدفع 80 مليون د للدولة !!

Publié le Jeudi 12 Octobre 2023 - 17:30 قراءة: 0 د, 30 ث
      
نظرت اليوم هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة ، في ملف قضية تعلقت باتهام رجل الأعمال كمال الشملي بالتدليس ومسك واستعمال مدلس ،وتبيض الاموال والتهرب الضريبي بسبب اتهامه في قضية ديوانية.

وقد حضر ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة محمد الوسلاتي وتمسك بطلباته المدونة في تقرير والمتمثلة في الزام رجل الأعمال المذكور بدفع 80 مليون د للدولة كضرر مادي ومعنوي .

...

وقررت المحكمة تأخير القضية لاكتمال النصاب القانوني للهيئة أثر التحاق بعض اعضائها للعمل بمحاكم أخرى ففوض المكلف العام ومحامي رجل الأعمال النظر .

هذا ومثل رجل الأعمال المذكور امام القضاء .


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