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سيدي حسين: الكشف عن محلات لتعاطي الرهان الرياضي دون رخصة

Publié le Mercredi 11 Octobre 2023 - 18:45 قراءة: 0 د, 37 ث
      
تمكن أول أمس اعوان منطقة الأمن الوطني بسيدي حسين من الكشف عن محلات لتعاطي الرهان الرياضي بالجهة دون رخصة.

وتفيد تفاصيل القضية ان منطلق الابحاث فيها كان على إثر توفّر معلومات لدى الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بسيدي حسين مفادها إعداد بعض الأشخاص محلاّت لتعاطي الرهان الرياضي غير القانوني بالجهة.

...

بانطلاق الابحاث من قبل الوحدات الأمنية المذكورة، والتنسيق مع النيابة العمومية تم التحوّل إلى محلات الرهان بتعزيز من فرقة الطريق العمومي بالمنطقة أين تم مداهمة 05 منهم والقبض على أحد العاملين بها بصدد تدخين مخدّر الزطلة وحجز 7 وحدات مركزية، وأجهزة إعلامية، وهواتف جوّالة مستغلة في لعب الرهان الرياضي ومبالغ مالية متفاوتة.

باستشارة النيابة العموميّة أذنت بالإحتفاظ بالمستهلك من أجل "مسك واستهلاك مادة مخدرة مدرجة بالجدول ب' " ومباشرة قضيّة عدليّة في الغرض.


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