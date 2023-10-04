المنار: النيابة تعاين جثة شاب.... الاسباب

أفاد الناطق الرسمي باسم الحماية المدنية العميد معز تريعة في تصريح لباب نات"ان فرق النجدة و الإنقاذ التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بتونس تولوا التدخل لمعاينة جثة شاب يبلغ من العمر 37 سنة إثر تعرضه لصعقة كهربائية أثناء القيام بأشغال تثبيت كاميرات فوق سطح منزل كائن بنهج محمد بن فاضل المنار 2 مبينا انه تم تسليم الجثة إلى أعوان الأمن الوطني بحضور النيابة العمومية....



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