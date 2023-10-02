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رئيس الجمهورية يجتمع بوزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني والمدير العام آمر الحرس الوطني

Publié le Lundi 02 Octobre 2023 - 21:08 قراءة: 0 د, 45 ث
      
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عصر اليوم الإثنين 2 أكتوبر 2023 بقصر قرطاج، كمال الفقي، وزير الداخلية، و مراد سعيدان، المدير العام للأمن الوطني، وحسين الغربي، المدير العام آمر الحرس الوطني.

وتطرق اللقاء إلى الجهود المبذولة للتصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية بعدد من المدن التونسية وخاصة تفكيك الشبكات الإجرامية التي تقف وراءها.
كما شدّد رئيس الجمهورية، مجدّدا، على ضرورة مواصلة عمليات تأمين محيط المدارس والمعاهد والتصدي بحزم لظاهرة ترويج المخدرات، فكما أن بعض الجهات تستهدف أمن الدولة فإن من يروج للمخدرات في صفوف الناشئة يستهدف أمن المجتمع.
...


من جهة أخرى، تم التطرق إلى أهمية مواصلة العمليات الميدانية المشتركة بين مختلف أجهزة الدولة للقضاء على ظاهرة الاحتكار والمضاربة غير المشروعة.

وعلى صعيد آخر، أسدى رئيس الجمهورية تعليماته بضرورة مواصلة عمليات إزاحة كل مظاهر الانتصاب الفوضوي وبضرورة تحمّل الجماعات المحلية لمسؤولياتها في القيام بعمليات نظافة واسعة النطاق والحفاظ على البيئة.


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