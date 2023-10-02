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رجل الأعمال سليم الرياحي يتقدم باجراءات الصلح الجزائي مع الدولة

Publié le Lundi 02 Octobre 2023 - 14:31 قراءة: 0 د, 37 ث
      
نظرت صباح اليوم الاثنين 2 اكتوبر 2023 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة في القضية التي رفعتها هيئة تسييرية لجمعية النادي الافريقي ضد الرئيس الأسبق للفريق سليم الرياحي على خلفية اتهامه بالخيانة الموصوفة وتبييض الأموال ، وقد تم اجراء الاختبارات الفنية المأذون بها من طرف الجهة القضائية المتعهدة بملف القضية.

وقدم محامي في حق محامي سليم الرياحي ما يفيد ان موكله يقوم باجراءات الصلح الجزائي مع الدولة طالبا التاخير لانتظار مأل الصلح الجزائي فقررت الدائرة تأجيل القضية لاكتمال النصاب القانوني للهيئة أثر التحاق بعض اعضائها للعمل بمحاكم أخرى أثر الحركة القضائية الأخيرة.

...

وللاشار فقد رفض القضاء الإماراتي مؤخرا تنفيذ بطاقة الجلب الدولية الصادرة عن الجهات القضائية التونسية ضدّ رجل الأعمال سليم الرياحي، وقضى بعدم تسليمه.


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